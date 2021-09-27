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Юрий Михайлис: «Нас немного прорвало с голами»

20:05
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (5:4 ОТ).

«Хорошая мощная игра, которая держала в напряжении весь матч. Много голов, силовой борьбы. Спасибо болельщикам, что до последнего поддерживали нас, верили, мы показали характер и волю к победе. Удача была сегодня на нашей стороне, при этом мы много работали, наш коллектив показал большую работоспособность в силовой борьбе, в части блокированных бросков. Наверное, сегодня нас немного прорвало с голами.

Старченко получил повреждение, доктора выясняют, что с ним, сегодня он не смог выйти. Томас также пропускает два матча по состоянию здоровья», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/27/490221.html

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