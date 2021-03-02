Юрий Михайлис: «Надеялись, что переломим игру, поэтому оставили Карлссона»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис ответил на вопросы журналистов после выездного поражения от «Металлурга» (4:7) в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

— Ребята сыграли хорошо, была самоотдача, — сказал Михайлис. — По первому периоду было хорошее движение, агрессия, нацеленность на ворота. Во втором периоде в каких-то моментах потеряли концентрацию. Сопернику удалось завладеть инициативой. Мы проиграли только один бой. Будем биться, сражаться и в каждой игре выкладываться по полной.

— Насколько готов полноценно войти в игру Йони Ортио? Его можно было выпустить раньше, но вы не рискнули.

— Надеялись, что переломим игру, поэтому оставили Карлссона. Но уже после шестого гола надо было менять вратаря. Думаю, Ортио с каждым матчем будет играть лучше.

(Михаил Скрыль)