Юрий Михайлис: «Команда здорово играла. До определенного момента»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (4:5 ОТ).

— Хорошая, обоюдоосторая игра. Сильный соперник, — цитирует тренера сайт «Динамо». — В принципе, наша команда сегодня здорово играла. Но только до определенного момента, когда не разобрались в простой ситуации и нам забили гол.

Я доволен игрой, самоотдачей хоккеистов. В обороне у нас был порядок. Не сказать, что мы много сегодня удалялись, за исключением овертайма. Но там тоже непростой момент был. Нам чуть-чуть не повезло.

— Как оцените старание Мэттью Фрэттина?

— Он проделал огромную работу, выходил и в большинстве, и в меньшинстве, хотя у нас не так и много его было сегодня. Но, по крайней мере, он и шайбу выводил из зоны, и голевую передачу отдал. Был очень полезен.

— Кого бы вы назвали лучшим игроком матча в нашей команде?

— Сегодня все были хороши. Не буду никого выделять.