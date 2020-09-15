Юрий Михайлис: «Дитца не хватало в матче с ЦСКА. Это капитан команды, ее сердце»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:2Б).

— Диц, Блэкер и Лилья приболели немного, доктор конкретную информацию еще не дал — просто сказал, что сегодня они играть не готовы, — приводит слова Михайлиса официальный сайт КХЛ. — Завтра будет известно, что с ними. Мы надеемся, что они скоро выйдут и усилят нашу команду. Даррена не хватало сегодня, однозначно. Это капитан команды, сердце команды. Он переживал, поддерживал команду в каждом перерыве.