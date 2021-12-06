Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

— Поздравляю нашу команду с победой, сегодня продемонстрировали по-настоящему командную работу. Было много единоборств, «Ак Барс» постоянно давил, нам было тяжело. На последнем рубеже здорово сыграл Йони Ортио, да и вся команда заслуживает похвалы — играла строго, дисциплинированно, самоотверженно. Победа не заставила себя долго ждать.

— Прокомментируйте эпизод с удалением до конца матча Томаша Юрчо.

— Я не видел этот момент, надо будет пересмотреть.

— Насколько тяжело было перестроиться?

— Конечно, тяжело было перестроиться, тем более он вышел в первом звене, играет в большинстве. Сегодня Роман Старченко здорово сыграл в двух звеньях, наверное, вторую молодость пережил, получил очень много игрового времени.

— Как себя чувствует Томаш Юрчо после удаления?

— Сильно переживает. Видно, что в схожей ситуации он больше так не сделает. Сам момент я еще не видел, но парень сильно переживает.

— Даррен Дитц проводит третий матч после возвращения в состав. Вы довольны его формой?

— Он приносит огромную пользу и в раздевалке, и на площадке. Все парни равняются на него. То, что у него есть минус — он будет это исправлять. Главное, что две последние игры он провел на очень высоком уровне.

— Вашим решением было вернуть ему капитанскую нашивку?

— Я решил Савченко поставить капитаном на время болезни Дитца. Дитц вернулся — Дитц капитан.