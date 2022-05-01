Юрий Бабенко покинул пост главного тренера «Витязя»

«Витязь» объявил об уходе Юрия Бабенко с поста главного тренера клуба.

Бабенко возглавлял команду с мая 2021 года. Под его руководством «Витязь» занял 10-е место в таблице Западной конференции КХЛ в сезоне-2021/22.

Вместе с Бабенко из «Витязя» ушел тренер защитников Александр Бойков. По информации «СЭ», оба специалиста войдут в тренерский штаб Олега Знарка в казанском «Ак Барсе».