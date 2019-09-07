Юрий Александров: «Нас не устраивает, что очень много голов пропущено»

Защитник «Сочи»Юрий Александров после завершения матча с «Ак Барсом» (3:6) оценил старт команды в регулярном чемпионате КХЛ.

— Сложный старт сезона: три матча за четыре дня.

— Да, это правда. Причем все три матча были тяжелые, упорные, много голов как забито, так и пропущено. Есть над чем работать, что поправлять, — приводит слова защитника официальный сайт «Сочи». — Нас не устраивает, что очень много голов пропущено за эти игры. Сегодня было тяжелое начало, мы его проиграли. Хотя готовились к быстрому хоккею со стороны «Ак Барса», но для нас, к сожалению, так получилось.

— Впереди матч с «Локомотивом». Как настраиваетесь на игру?

— У нас есть день отдыха и день перелета. Пока не готовились специально к «Локомотиву».

— Из-за чего такое большое количество голов?

— Сложно сказать. Может и площадка влияет, но много в неравных составах забито — отскоки, добивания. Не сказал бы, что это чисто площадка. Пока так.

— В первых двух играх хорошо работало большинство, но сегодня что-то пошло не так.

— Соглашусь, но «Ак Барс» команда немножко посильнее. Сегодня так получилось.

— В первых двух встречах ты набрал очки.

— Очки не только у меня, но и у многих ребят, потому что много голов. Дай бог, чтобы и дальше так было. Будем стараться радовать наших болельщиков.

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей