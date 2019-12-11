Юрис Савицкас: «С точки зрения качества игры, уровень клубов вырос заметно»

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкас заявил, что поддерживает введение потолка зарплат в КХЛ.

— В этом сезоне отчетливо видно, насколько плотно располагаются команды в турнирной таблице. Все игры решающие и это огромный плюс. С точки зрения качества игры, уровень клубов вырос заметно. Главное — это нравится зрителям, — цитирует Савицкаса пресс-служба КХЛ.

Думаю, что совместно с КХЛ мы продолжим работу по введению жесткого потолка и пола зарплат. Это хорошее решение и с ним надо работать. Я всегда выступал за внедрение в хоккее новых технологий и появление «умных шайб» воспринял с воодушевлением. Они очень помогают нашему тренерскому штабу, зрители довольны, когда видят на кубе интересную статистику. «Умные шайбы» позволяют общаться с хоккеистом языком цифр, на основе конкретных данных.

Еще один момент — размеры площадки. Известно, что вместе с Белоруссией мы скоро принимаем чемпионат мира по хоккею. Поэтому целесообразно переделать коробку под устраивающие КХЛ размеры уже после турнира. Мы с лигой достигли этого компромисса.

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