Юньков вернулся в "Спартак"

Нападающий Михаил Юньков подписал двусторонний контракт на один год со "Спартаком", информирует официальный сайт москвичей. В прошедшем сезоне 33-летний россиянин выступал за "Северсталь", где провел 13 матчей и набрал 2 (0+2) очка.
Юньков выступал за "Спартак" на протяжении шести сезонов (2007-2009, 2010-2014), проведя в общей сложности 305 матчей и набрав 98 очков. Форвард является двукратным обладателем Кубка Гагарина.
Дополнительная информация
https://spartak.ru/news/mikhail-yunkov-vozvrashchaetsya-v-spartak/
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