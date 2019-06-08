Юньков вернулся в "Спартак"

Нападающий Михаил Юньков подписал двусторонний контракт на один год со "Спартаком", информирует официальный сайт москвичей. В прошедшем сезоне 33-летний россиянин выступал за "Северсталь"​, где провел 13 матчей и набрал 2 (0+2) очка.

Юньков выступал за "Спартак" на протяжении шести сезонов (2007-2009, 2010-2014), проведя в общей сложности 305 матчей и набрав 98 очков. Форвард является двукратным обладателем Кубка Гагарина.

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