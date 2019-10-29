Юлиус Гудачек: «Символический пас на «Открытие-Арене»? Надо посмотреть мой график»

Голкипер «Спартака» в разговоре с «СЭ» подвел итоги игры с «Йокеритом» в регулярном чемпионате КХЛ (4:2).

— Почему вратарь футбольного «Спартака» Максименко не зарядил вас на «сухарь»?

— Я под большим прессом был (смеется). Хорошо, что он пришел. Я тоже пару раз смотрел футбол на «Открытие-Арене». Надо дружить.

— Готовы произвести симолический пас на «Открытие-Арене»?

— Не знаю, надо посмотреть мой график. В августе я четыре раз ходил на футбол, было круто. Очень красивый новый стадион, атмосфера и фанаты — бомба.

— Сегодня неудачно начали. Первая шайба — ваша?

— Да. Когда он бросил, шайбочка очень слабо пошла на меня. Я чуть раньше пошел в угол, и она перескочила. Вторая тоже неудобная была. В «5 на 3» раз в год забивают. Потом пришел в раздевалку и подготовился лучше на второй и третий период, и мы очень хорошо играли.

— Вы стояли стеной.

— Да, ну команда мне очень помогла. Молодцы — блокировали броски.

— Отлегло, когда Херсли забил?

— Да, кончено! У него очень сильный бросок — я-то знаю (улыбается) с тренировок. (Евгений Белоусов)

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