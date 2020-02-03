Юлиус Гудачек: «Привыкли видеть другой хоккей от СКА»

Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал домашнее поражение от СКА (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ. Армейцы впервые обыграли красно-белых в нынешнем сезоне, потерпев до того три поражения.

— СКА играл лучше против нас, чем в прошлых матчах, — подчеркнул Гудачек. — После первого вбрасывания они просто побежали. Мы не были готовы к такой игре от СКА, привыкли видеть от них другой хоккей. В третьем периоде мы уже сыграли лучше, но не хватило времени для гола. СКА сегодня настроился на игру как в плей-офф. Мне было тяжело после первого периода, много бросков по моим воротам наносили.

В моменте с голом Белова я думал, что Марченко сразу будет бросать, направил ногу к штанге, но соперник сделал пас. Сложная ситуация для вратаря, мне было трудно отбить, требовалось очень сложное движение.

Болельщики сделали плакат для меня (поздравили с 80 победами в КХЛ огромной растяжкой. — Прим. «СЭ»), очень приятно. Спасибо большое болельщикам «Спартака» за супер-поддержку. (Игорь Еронко)