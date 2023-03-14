Гудачек — о неудачном выступлении «Барыса»: «Считаю, что мы не играли все вместе как команда»
Словацкий вратарь «Барыса» Юлиус Гудачек объяснил, почему текущий сезон получился неудачным для его команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
«Я бы так сказал: мы как бы сражались до конца, но было много игр, где мы просто вели 1:0, 2:0 и хорошо играли — но потом соперник забивал гол, и мы просто психологически проигрывали. «Барыс» всегда был хорошей домашней командой, много игр тащил на своем льду, большинство у него всегда работало, а в этом сезоне у нас и большинство не работало, и в меньшинстве могли лучше сыграть... Просто, как по мне, не было такой команды, чтобы все были вместе, заодно — многие иностранцы не понимали русского языка, много русских и казахских игроков не знали английского... Считаю, что мы не играли все вместе как команда, знаете?.. Так, чтобы друг за друга. Поэтому, я думаю, такой результат... Мы неплохо играли — просто пары очков не хватало для плей-офф», — цитирует голкипера Legalbet.
По итогам регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ-2022/2023 «Барыс» занял последнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф КХЛ.
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 3
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|14.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|14.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -