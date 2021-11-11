По информации «СЭ», словацкий голкипер Юлиус Гудачек перейдет в рижское «Динамо». Ранее вратарь выступал в КХЛ за «Спартак».

В сентябре 33-летний голкипер подписал временный контракт с клубом «Спишска Нова Вес», вышедшим в словацкую экстралигу по итогам минувшего сезона.

Гудачек является его воспитанником, но за взрослую команду ранее не играл. В прошлом сезоне он оказывал клубу материальную поддержку.

Гудачек покинул «Спартак» в связи с истечением срока действия контракта.