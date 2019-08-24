Юлиус Гудачек: «Новая разметка для вратарей не особо меняет манеру игры»

Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек в интервью «Известиям» отметил, что новая разметка вратарей на него не влияет.

— Как вам новые правила судейства в КХЛ и, в частности, разметка для вратарей?

— Для меня нет большой разницы. Нам обозначили две линии, за пределами которых вратарю нельзя играть клюшкой. Но это для меня не особо меняет манеру игры по сравнению с прошлым сезоном.

— Уже привыкаете к маленьким площадкам в КХЛ?

— Сейчас в Кубке мэра играем в «Мегаспорте», где старые большие площадки. Но на «ЦСКА Арене», где тренируемся и играем домашние матчи КХЛ, уже уменьшенные площади, и разницу мы ощущаем. Для меня как вратаря игра станет быстрее, с гораздо большим количеством бросков по воротам, чем раньше. Думаю, для болельщиков хоккей будет более зрелищным.