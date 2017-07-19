Юлиус Гудачек: "КХЛ остается лучшей лигой в Европе"

Голкипер "Северстали" Юлиус Гудачек в интервью официальному сайту КХЛ заявил, что выбрал именно череповецкий клуб, так как в этой команде хорошо себя смогли проявить его соотечественники. Также у хоккеиста нет сомнений в том, что Континентальная лига остается лучшей на данный момент в Европе.

– Для вас переход в "Северсталь" стал возвращением в КХЛ. Неудачный опыт с "Сибирью" не напугал?

– Действительно, четыре года назад я оказался в Новосибирске, – сказал Гудачек. – Мне очень нравилась команда и город, но почему-то вышло, что я сыграл за "Сибирь" всего один матч. После этого все закончилось. Не знаю, почему так произошло. Последние три года я играл в Швеции. Я становился лучшим голкипером там и достиг всего, чего можно было добиться. И почувствовал, что нуждаюсь в новой мотивации.

Я сказал своему агенту, что хочу поехать в Россию. Интерес ко мне проявили три-четыре команды КХЛ, но я выбрал "Северсталь". Почему? Потому что слышал, что игрокам из Чехии и Словакии, которые здесь играют, удавалось очень хорошо себя проявить. И я надеюсь, что эта традиция будет продолжена.

– Вы выступали в нескольких европейских чемпионатах. Согласны с тем, что КХЛ сегодня лучшая лига континента?

– Да, в этом нет никаких сомнений. У команд КХЛ есть финансовые возможности для привлечения игроков высочайшего уровня. Я играл в хороших лигах, но КХЛ остается лучшей в Европе.