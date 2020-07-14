Юлиус Гудачек: «Хотелось бы верить, что болельщики смогут приходить на трибуны»

Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек после прохождения медобследования рассказал о подготовке к новому сезону КХЛ.

«На льду был четыре или пять раз, и в это время пробовал новую форму. Я постоянно ходил в зал, чтобы поддерживать свои физические кондиции. По приезду в «Спартак» уже сделал все тесты по «физике» — результаты такие же прекрасные, как и в прошлом году. Думаю, что предсезонка будет хорошая.

Все знают, какая сейчас ситуация. Я надеюсь, что все будет нормально. Надеюсь, что сезон начнется второго сентября, мы все этого желаем. Хотелось бы верить, что болельщики смогут приходить на трибуны — этого хочу не только я, но и все игроки. Идеи-то для новых шоу есть", — приводит слова Гудачека пресс-служба красно-белых.