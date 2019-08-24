Юлиус Гудачек: «Две недели на сборах в Чехии было очень тяжело»

Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек в интервью «Известиям» признался, чтобы сборы в Чехии были очень тяжелыми. Также он не стал сравнивать нагрузки под руководством Олега Знарка с другими тренерами.

— Каковы впечатления от первой предсезонки под руководством Олега Знарка?

— Нормально. Две недели на сборах в Чехии было очень тяжело. Там серьезно побегали. А сейчас уже нормально себя чувствуем. Тренируем большинство и меньшинство, наигрываем связки и уже постепенно готовимся входить в сезон.

— До этого сталкивались с подобными нагрузками?

— Думаю, сравнивать не нужно. Это предсезонка — во время нее мы всегда бегаем и проделываем большой объем работы. Поэтому не могу сказать, что чем-то был шокирован этим летом.

— Принципы взаимодействий вратаря с защитниками при Олеге Знарке и его ближайшем помощнике Харийсе Витолиньше изменились?

— У нас в ассистентах главного тренера остался Игорь Уланов, который в прошлом сезоне занимался работой с защитниками. То же самое он делает и сейчас. Думаю, мы в обороне будем играть в ту же игру, что и в предыдущий год