Юлиус Гудачек: «Думаю смогу играть через пять-семь дней»
Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек рассказал о своем восстановлении после травмы и работе с Олегом Знарком.
— Когда вы планируете вернуться на лед?
— Через пару дней. Думаю, пять-семь дней и смогу играть.
— Уже полностью восстановились?
— Не совсем. Я уже катался, но еще восстановился не на сто процентов.
— Как вам игра Беспалова? Все-таки ваш прямой конкурент.
— Сегодня он пропустил пять бросков, но далеко не все были его ошибками. Думаю, он хорошо сыграл на выезде.
— Но его ошибка в первом матче с рижским «Динамо»...
— Ну да. Но это хоккей, все делают ошибки. С Ригой, в принципе, была очень хорошая игра.
— Говорят, что там был очень плохой лед. Слышали об этом?
— Нет, вряд ли из-за этого. Я разговаривал с Никитой, он сказал, что просто хотел пораньше выйти и сыграть клюшкой. Но не получилось.
— Сможет ли Олег Знарок вывести «Спартак» на новый уровень?
— Он очень хороший тренер. Все его знают. Я думаю, он делает нашу команду лучше сейчас. Все знают, какая система у них с Харийсом, и в какой хоккей они хотят играть. Мне очень нравится его стиль.
— Предсезонка реально была очень тяжелая?
— Да, две недели были очень тяжелые. Бегали много. Но потом все нормализовалось. (Алена Гребенькова)
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