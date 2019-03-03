Юлиус Гудачек: "Даугавиньш в больнице - у него все не очень хорошо"

Вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек в интервью "Известиям" отметил, что голкипер СКА Игорь Шестеркин специально сфолил на нападающем красно-белых Каспарсе Даугавиньше в третьем матче сеири первого раунда Кубка Гагарина. Страж ворот питерцев за это получил матч-штраф.

– Как оцените эпизод с фолом Игоря Шестеркина на Каспарсе Даугавиньше?

– Даугавиньш в больнице – у него все не очень хорошо. Что касается действий Шестеркина, то это был фол – Каспарсу сделали подножку. Такое происходит в матчах, но проблема еще и в том, что его, к тому же, толкнули в спину, и он на большой скорости въехал в борт. Факт в том, что фол был сделан специально – Шестеркин выставил ногу. Но не хотел травмировать. Просто несчастный случай в игровом моменте – Даугавиньш ударился о борт. Такое случается: игрок рвется забить гол, а кто-то его бьет по клюшке или еще что-то делает, чтобы не пропустить. К сожалению, сегодня это привело к травме.

– Вам будет не хватать Даугавиньша в этой серии?

– Первую игру мы выиграли без Каспарса, у которого была небольшая травма. Он к нам присоединился только во втором матче. Жаль, что сейчас он, скорее всего, выбыл до конца сезона. Даугавиньш был одним из самых продуктивных игроков "Спартака" – таких ребят в команде немного. Нам будет его не хватать.