Юхо Метсола: «Нет никакой разницы, где начинать плей-офф»

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола рассказал о целях команды на концовку регулярного чемпионата КХЛ.

— До конца регулярного чемпионата КХЛ осталось не так много матчей. «Салавату Юлаеву» очки сейчас нужны как воздух. Не давит ли на вас то, что команда находится на грани зоны плей-офф?

— Безусловно, давление есть всегда, когда требуются победы. Все ребята прекрасно понимают, что сейчас нам необходимо выигрывать, набирать очки, но, в то же время для достижения нужного результата мы не должны смотреть на другие команды, а полностью сфокусироваться на себе и своей игре, — цитирует Метсолу официальный сайт КХЛ.

— Команде важно закончить сезон в первой четверке?

— Если честно, нет никакой разницы, где начинать плей-офф — дома или на выезде. Все команды из топ-8 находятся в одинаковых кондициях, в плей-офф все начинается с нуля. В прошлом году мы закончили сезон шестыми, начинали все серии в гостях, но абсолютно во всех матчах навязывали борьбу и были в порядке. Поэтому я уверен, что все для нашей команды должно сложиться хорошо независимо от преимущества своей площадки.