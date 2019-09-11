Юха Олкиноура: «Адмирал» бы победил, если бы я сделал на один сейв больше"

Вратарь «Адмирала» Юха Олкиноура прокомментировал поражение от «Трактора» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— На первую домашнюю игру пришло много болельщиков, важно было победить, мы хорошо играли и выиграли, — цитирует официальный сайт клуба голкипера. — Сегодня матч был похожий на вчерашний. Нам очень-очень хотелось вновь победить, но, к сожалению, проиграли. Будем настраиваться на следующую игру.

Если сравнивать две встречи, то сегодняшняя была потяжелей, соперник чаще гостил в нашей зоне. Конечно, если бы я сделал на один сейв больше, то мы могли победить. Все игры похожи, и, думаю в сезоне будет много именно таких — похожих матчей.

Два матча подряд? Игра — лучше, чем тренировка. В сезоне будет несколько спаренных матчей, так что все нормально.

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