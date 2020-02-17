Юха Метсола: «Теперь можем сконцентрироваться на игре и не думать о месте в таблице»
Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:0). После этой победы уфимцы гарантировали себе попадание в плей-офф.
— Это была важная победа, сочинцы очень хорошо сегодня играли. У них было пару хороших моментов во втором периоде. У нас отлично сыграла бригада меньшинства, очень важная победа для нас, — цитирует голкипера официальный сайт «Салавата».
— После сегодняшнего «сухаря» Вы стали рекордсменом нашего клуба по количеству сухих матчей в КХЛ. Это имеет ли для Вас какое-то значение?
— Нет, особого значения для меня это не имеет. Моя единственная цель, чтобы команда выигрывала. В детстве да, это было важно, а сейчас все-таки важнее успех моей команды.
— «Юлаевцы» теперь официально обеспечили себе место в плей-офф. Психологически теперь будет легче?
— Да, думаю, будет легче. Теперь мы можем сконцентрироваться на игре и не думать о месте в таблице.
Дополнительная информация:
https://hcsalavat.ru/news/yuha-metsola-ochen-vazhnaya-pobeda-dlya-nas/