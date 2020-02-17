Юха Метсола: «Теперь можем сконцентрироваться на игре и не думать о месте в таблице»

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:0). После этой победы уфимцы гарантировали себе попадание в плей-офф.

— Это была важная победа, сочинцы очень хорошо сегодня играли. У них было пару хороших моментов во втором периоде. У нас отлично сыграла бригада меньшинства, очень важная победа для нас, — цитирует голкипера официальный сайт «Салавата».

— После сегодняшнего «сухаря» Вы стали рекордсменом нашего клуба по количеству сухих матчей в КХЛ. Это имеет ли для Вас какое-то значение?

— Нет, особого значения для меня это не имеет. Моя единственная цель, чтобы команда выигрывала. В детстве да, это было важно, а сейчас все-таки важнее успех моей команды.

— «Юлаевцы» теперь официально обеспечили себе место в плей-офф. Психологически теперь будет легче?

— Да, думаю, будет легче. Теперь мы можем сконцентрироваться на игре и не думать о месте в таблице.