Юха Метсола: "Сложная серия с "Авангардом" – отличный вызов для "Салавата Юлаева"

Вратарь "Салавата Юлаева" Юха Метсола поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Авангарда" в полуфинале Кубка Гагарина, сообщает официальный Твиттер уфимцев. Первый матч пройдет 29 марта в Балашихе, начало – в 19.30 (мск).

– Это будет сложная серия. Я думаю, что "Авангард" играет в более силовой хоккей, нежели "Металлург" и "Автомобилист", с которыми мы встречались ранее. Для нас это будет отличным вызовом и нам необходимо сыграть на максимуме своих возможностей, чтобы пройти дальше, – сказал Метсола в интервью клубной пресс-службе.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей