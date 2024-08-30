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Сегодня, 10:30

«Югра» — «Лада»: смотреть трансляцию матча Кубка губернатора Челябинской области

«Югра» сыграет с «Ладой» на Кубке губернатора Челябинской области 30 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ХК &amp;quot;Лада&amp;quot;.
Фото ХК &quot;Лада&quot;

«Югра» сыграет с «Ладой» в матче Кубка губернатора Челябинской области в пятницу, 30 августа. Игра состоится на ледовой арене «Трактор» в Челябинске. Начало запланировано на 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет телеканал КХЛ. Трансляция начнется за пять минут до игры. Также следить за игрой можно на сайте 1obl.tv или на телеканале ОТВ (для жителей Челябинска).

11-й розыгрыш предсезонного турнира проходит в Челябинске с 27 по 30 августа. В соревновании участвуют «Трактор», «Амур», «Лада» и «Югра». Команды играют по круговой системе. Южноуральский хоккейный форум в Челябинске ведет свою историю с 2011 года.

В сезоне-2023/24 «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, «Амур» и «Лада» завершили выступление в первом раунде плей-офф, а «Югра» дошла до полуфинала ВХЛ.

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