«Югра» и СКА обменялись нападающими
Хоккейные команды СКА и «Югра» произвели обмен нападающими.
«Из Ханты-Мансийска в систему команды с берегов Невы переходит Матвей Кабуш, в обратную сторону проследует нападающий Александр Щербаков», — сообщила пресс-служба ханты-мансийского клуба в своем Telegram-канале.
За 24 игры в форме «мамонтов» Кабуш набрал 6 очков (5+1) при показателе полезности «-5».
20-летний Щербаков суммарно в системе СКА за разные молодежные команды провел 186 матчей, в которых забросил 28 шайб и отдал 41 передачу. Как сообщила пресс-служба клуба, в прошлом сезоне вместе со «СКА-1946» хоккеист стал обладателем Кубка Харламова.
СКА набрал 39 очков в 30 матчах и расположился на четвертом месте в турнирной таблице «Запада». «Югра» с 34 очками находится на 16-й строчке в общей таблице ВХЛ.
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