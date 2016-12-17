16:01 17 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

"Югра" и "Северсталь" обменялись игроками

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"Югра" и "Северсталь" произвели обмен, в результате которого в ханты-мансийский клуб перешел 22-летний нападающий Сергей Купцов, сообщает официальный сайт "мамонтов". В Череповецк отправился форвард Евгений Хацей.

Купцов является воспитанником "Северстали" и выступал за команду с 2013 года. В текущем сезоне он сыграл в шести матчах регулярного чемпионата КХЛ и очков не набрал. На счету 22-летнего Хацея две голевые передачи в 22 встречах.

Дополнительная информация

http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=1903

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КОММЕНТАРИИ (1)
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С добрым утром, ребята. Евгений Хацей - ген. менеджер Югры и играть он закончил уже давненько, а за Купцова отдали Арсения Хацея.

17:04 17 декабря

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Материалы других СМИ