"Югра" и "Северсталь" обменялись игроками

"Югра" и "Северсталь" произвели обмен, в результате которого в ханты-мансийский клуб перешел 22-летний нападающий Сергей Купцов, сообщает официальный сайт "мамонтов". В Череповецк отправился форвард Евгений Хацей.

Купцов является воспитанником "Северстали" и выступал за команду с 2013 года. В текущем сезоне он сыграл в шести матчах регулярного чемпионата КХЛ и очков не набрал. На счету 22-летнего Хацея две голевые передачи в 22 встречах.