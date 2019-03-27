"Юдин в Юдино". "Ак Барс" пошутил над своим защитником

Защитник "Ак Барса" Дмитрий Юдин посетил населенный пункт Юдино. Соответствующая фотография была опубликована в Твиттере казанского клуба. В Юдино хоккеисты системы "Ак Барса" сыграют товарищеский матч против команды спортивной школы "Стрела".

- Дмитрий Юдин в Юдино. Юдин в Юдино. Фото со смыслом, - так прокомментировали этот снимок в "Ак Барсе".

📸 Дмитрий Юдин в Юдино. ЮДИН В ЮДИНО. Фото со смыслом 🤔 pic.twitter.com/5Jla5Eoqxu – ХК Ак Барс (@hcakbars) 27 марта 2019 г.

В текущем сезоне Юдин провел 34 матча за "Ак Барс" и набрал 3 (0+3) очка.

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