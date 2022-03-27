Юдин похвалил вратаря «Спартака» Данска за игру в серии против СКА

Бывший защитник сборной России Александр Юдин поделился мнением о серии второго раунда плей-офф КХЛ между СКА и «Спартаком».

«Серия СКА и «Спартака» мне понравилась намного больше, чем противостояние между ЦСКА и «Динамо». Спартаковцы постарались навязать свою игру и выглядели очень достойно. В овертайме четвертой игры СКА показал свою истинную силу, полностью переиграв красно-белых. Если бы не вратарь «Спартака», СКА выиграл бы серию намного проще.

Армейцы имели немало голевых моментов, играли в атакующий хоккей и то, что сумели забросить лишь 9 шайб в пяти играх — заслуга спартаковского голкипера Оскара Данска. СКА нужно усилить атаку. Кроме атаки, нужно острее разыгрывать большинство, нападающим лезть на пятак. Две шайбы в численном большинстве за пять игр, согласитесь, мало для команды, претендующей на Кубок Гагарина. Полностью потенциал СКА мы увидим в серии с ЦСКА», — приводит «Чемпионат» слова Юдина.

СКА обыграл «Спартак» со счетом 4-1 в серии. В финале Западной конференции команда из Санкт-Петербурга сыграет против ЦСКА. Первый матч запланирован на 2 апреля.