Йозеф Яндач: «Все решило большинство и меньшинство»

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач оценил игру команды в матче против СКА (1:3).

— Первая игра, мы ожидали, что это будет борьба, — цитирует тренера официальный сайт «Магнитки». — В первом периоде много удалений, играли десять минут в меньшинстве. Во втором улучшили, было хорошее движение у нас, было больше хороших моментов, чем плохих. В третьем периоде были моменты, но мы не смогли забить в большинстве. В конце, когда соперник забил третий гол, у нас уже не оставалось времени, и ничего с результатом сделать было невозможно. Все решило большинство и меньшинство.

— В первом периоде было много удалений — стартовое волнение?

— Я хочу еще посмотреть все видео, потому что не все для меня там ясно. Да, это тоже нервы, эмоции. Тяжело сейчас говорить, вы все видели сами.

— Довольны теми игроками, которые вышли после травм?

— У них было немного времени выйти на оптимальный уровень, так что во многом они будут становиться лучше. Возможно, в концовке им не хватило сил. Но я рад, что они выздоровели. В подготовке у нас не было возможности с ними поработать, приготовить их на спецбригады большинства и меньшинства.

— Сегодня не было в составе Максима Матушкина. Что с ним?

— У нас было семь защитников, сегодня его не было в составе. Посмотрим к следующим играм.

— Сегодня Савелий Ольшанский тренировался не в общей группе. Почему?

— У него ангина была, так что он первый раз на тренировку вышел.

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