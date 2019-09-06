Йозеф Яндач раскритиковал игру «Магнитки» в матче с «Витязем»

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал результат матча против «Витязя» (0:2).

— «Витязь» с победой — они очень хорошо играли, были лучше, чем наша команда, — приводит слова тренера официальный сайт «Магнитки». — Мне сегодня игра очень не понравилась, мы не играли хорошо. В третьем периоде начали что-то делать иначе, улучшили движение, но мы играем очень медленно, наши первые передачи не проходят, в атаке не играем в давление, нет бросков, не вылезаем из угла. В конце матча мы еще и играли в меньшинстве. Больше играли в меньшинстве, чем соперник. Плохо играем в атаке, тяжело забиваем. В обороне, когда получаем один гол, еще нормально действуем, но надо в атаке играть лучше.

— Однако сегодня в первом периоде команда смотрелась лучше, чем в прошлом матче.

— Мы хотели улучшить наш старт, чтобы сразу играть лучше, чем в прошлой игре. Но опять — мы первыми пропустили гол. Мы во всех трех играх получили первый гол. Может все было бы иначе, если бы забили первыми мы, но для этого ведь надо что-то сделать. Думаем, что будем играть в техничный хоккей, у всех много сил, хорошее движение, а нам надо больше драться за победу. Надо быть лучше в первом периоде, чтобы сделать задел на весь матч. Но мы в итоге догоняем результат, теряем силы, нервничаем. Думаю, что дело в этом.

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