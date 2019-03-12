Йозеф Яндач - о своем будущем в "Металлурге": "Хотел бы продолжить начатое"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Йозеф Яндач отметил, что не знает, продолжит ли работу с командой. В первом раунде плей-офф КХЛ "Металлург" проиграл "Салавату Юлаеву".

– По поводу собственного будущего я пока ничего сказать не могу, – цитирует официальный сайт КХЛ Яндача. – С генеральным менеджером "Металлурга" Геннадием Величкиным мы договорились, что поговорим на эту тему на текущей неделе. Контракт у меня действует еще год, но будет ли он соблюден – зависит от руководителей клуба. Лично я хотел бы продолжить начатое дело, работать в Магнитогорске мне нравится. В плей-офф у нас не получилось, но в регулярном чемпионате команда продемонстрировала хорошую игру. Впрочем, это уже вопрос для руководства: оценивать свою работу я не буду.