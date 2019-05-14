Йормакка перешел в "Витязь"

Нападающий Пекка Йормакка подписал однолетнее соглашение с "Витязем", сообщает пресс-служба клуба.

28-летний финн выступал в КХЛ за "Йокерит" с сезона 2015/16.

В прошлом сезоне на счету Йормакка 53 матча и 25 (8+17) результативных баллов при показателе полезности "+5".