Йормакка перешел в "Витязь"

Нападающий Пекка Йормакка подписал однолетнее соглашение с "Витязем", сообщает пресс-служба клуба.
28-летний финн выступал в КХЛ за "Йокерит" с сезона 2015/16.
В прошлом сезоне на счету Йормакка 53 матча и 25 (8+17) результативных баллов при показателе полезности "+5".
В "Витязь" приходит Пекка Йормакка– HC Vityaz (@hcvityaz_khl) 14 мая 2019 г.
Нападающий из "Йокерита"
28-летний игрок переходит из финского клуба КХЛ в "Витязь".
Финский нападающий Пекка Йормакка выступал в КХЛ за финский "Йокерит" с сезона 2015/16https://t.co/XAXDkyXeNV pic.twitter.com/l4cdnzO17X
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