Йормакка: «Было приятно сыграть первый матч за восемь месяцев»

Нападающий «Сибири» Пекка Йормакка прокомментировал ход матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:4). Форвард из-за травмы пропустил концовку прошлого сезона и начало нынешнего.

«Было приятно сыграть первый матч за восемь месяцев. Не было все так легко, команда играла неплохо, не использовали несколько моментов. Тяжелое поражение, сыграли два периода хорошо, но третий был не совсем удачным. О «химии» в нашем финском звене еще рано говорить, мы провели только одну тренировку, но все еще впереди», — цитирует финна официальный сайт лиги.

После этой победы «Авангард» вышел на четвертое место на «Востоке» (34 очка), «Сибирь» — девятая (21 очко).