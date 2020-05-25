Йори Лехтеря: «Знарок мне скоро позвонит, и мы все обсудим»

Нападающий Йори Лехтеря, весной ставший новобранцем «Спартака», рассказал, какие задачи ставит перед собой в московском клубе.

— Состоялся ли разговор с Олегом Знарком о вашей роли в команде?

— Нет, я пока не разговаривал с нашим главным тренером, но я уверен, что он мне скоро позвонит и мы все обсудим.

— Готовы ли вы к очень сложной предсезонке?

— Да, слышал, что она очень трудная, но я буду готов. К этому отношусь как к новому вызову.

— Вы уже прикидывали, где будете жить в Москве?

— Я много про Москву не знаю, но я звонил Юлиусу Гудачеку и Андрею Зубареву. Андрей, насколько я знаю, тоже должен стать игроком «Спартака». Они дали пару советов. Более предметный разговор буду вести уже ближе к началу наших сборов.

— Какие цели на сезон ставите лично для себя?

— Приносить пользу команде, стараться побеждать в каждом матче и попробовать пройти со «Спартаком» как можно дальше в плей-офф.