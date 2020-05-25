Йори Лехтеря: «Знарок мне скоро позвонит, и мы все обсудим»
Нападающий Йори Лехтеря, весной ставший новобранцем «Спартака», рассказал, какие задачи ставит перед собой в московском клубе.
— Состоялся ли разговор с Олегом Знарком о вашей роли в команде?
— Нет, я пока не разговаривал с нашим главным тренером, но я уверен, что он мне скоро позвонит и мы все обсудим.
— Готовы ли вы к очень сложной предсезонке?
— Да, слышал, что она очень трудная, но я буду готов. К этому отношусь как к новому вызову.
— Вы уже прикидывали, где будете жить в Москве?
— Я много про Москву не знаю, но я звонил Юлиусу Гудачеку и Андрею Зубареву. Андрей, насколько я знаю, тоже должен стать игроком «Спартака». Они дали пару советов. Более предметный разговор буду вести уже ближе к началу наших сборов.
— Какие цели на сезон ставите лично для себя?
— Приносить пользу команде, стараться побеждать в каждом матче и попробовать пройти со «Спартаком» как можно дальше в плей-офф.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/interview/yori-lekhterya-u-spartaka-est-otlazhennaya-sistema-igry/