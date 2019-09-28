Нападающий СКА Йори Лехтеря, который стал автором дубля в матче регулярного чемпионата с московским «Динамо» (4:1), похвалил свое звено: нападающих Владимира Ткачева и Сергея Плотникова.

— Отмечу, что в последних двух играх СКА здорово играл в равных составах, и в целом команде удавалась игра пять на пять в последнее время, — приводит слова Лехтеря пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. — Когда мы наладим большинство, станем еще сильнее.

Феерическая форма нашего звена? Я играю с двумя суперзвездами, это круто. Думаю, на моем месте и вы бы забросили.

Буду делать дубли в каждой встрече? Если ребята продолжат снабжать меня такими передачами, думаю, это будет не так сложно сделать. После тех сборов, что у нас были, сейчас играть гораздо легче.

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