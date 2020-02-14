Йори Лехтеря: «Не могу сказать, что серьезно размышляю о соперниках в плей-офф»

Нападающий СКА Йори Лехтеря подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:2). Финн стал автором победной шайбы, в составе армейцев также отличились его соотечественники Ярно Коскиранта и Йоонас Кемпайнен

— В целом мы играли хорошо, не сказал бы, что сценарии периодов как-то отличались, — цитирует официальный сайт СКА Лехтеря. — Единственное — допустили многовато потерь, но в остальном все было хорошо.

— Получился финский день в СКА.

— Да, забавная штука: отличились все финские центры, которые были на площадке.

— Расскажите поподробнее про ваш гол. Повезло?

— Чтобы забить, всегда нужно немного удачи. Я хотел доставить шайбу поближе к воротам, а когда ты так делаешь, при должном везении момент иногда превращается в гол.

— «Торпедо» может стать соперником СКА по первому раунду плей-офф.

— На самом деле, не могу сказать, что серьезно размышляю о соперниках в плей-офф, все команды, которые попадут в восьмерку, достаточно хороши. Если мы будем хорошо готовы, то можем обыграть любого соперника — не имеет значения, кто нам попадется.