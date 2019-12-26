Йори Лехтеря: «Не думаю, что матч с «Барысом» был простым»

Нападающий СКА Йори Лехтеря поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (6:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Много финских хоккеистов было на льду, получилась отличная рождественская игра. Даже не знаю, что случилось в первые минуты: они быстро забили, мы ответили, получилось очень много голов на старте.

— Быстро пропущенная шайба помогла проснуться?

— Да, думаю, мы спали на протяжении нескольких стартовых смен, но после того, как счет стал 1:1, все точно проснулись.

— Что изменилось после первого периода? Второй для СКА получился очень крутым.

— Наверное, мы стали играть попроще, стали больше бросать в створ. Обычные вещи.

— Итог — 2:6. Простой матч для СКА?

— Нет, я так не думаю. Нам немного повезло плюс много забили. В реализации мы были хороши, но и соперник играл здорово.

— В этой игре у СКА стопроцентная реализация большинства. Насколько это позитивный момент?

— Конечно, сегодня в этом компоненте мы действовали лучше, чем раньше. Нужно продолжать выстраивать большинство.