Йоонас Кемппайнен: «Всегда странно впервые играть с бывшей командой»

Нападающий СКА Йоонас Кемппайнен прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ранее форвард выступал за уфимскую команду.

— Рад, что наконец-то набрал первое очко в сезоне, — цитирует официальный сайт лиги Кемппайнена. — Мне надо выкладываться каждый день и стараться играть лучше. Почему не стал бросать по пустым воротам, а продолжил комбинацию? Мне все равно, кто забивает, если мы выигрываем. В целом, в равных составах мы сегодня были лучше «Салавата». В Уфе я провел два года, у меня остались замечательные воспоминания, поэтому эта игра была особенной. Всегда странно впервые играть с бывшей командой, потому что там остались многие ребята с прошлого сезона.

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