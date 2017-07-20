Йоонас Кемппайнен: "В КХЛ огромный разрыв между лучшими и худшими командами"

Форвард "Салавата Юлаева" Йоонас Кемппайнен, перешедший в уфимский клуб из "Сибири", признался что не может назвать плохих черт в КХЛ. 29-летний финн отметил, что в России почти все команды играют на аренах хорошего уровня.

- Когда я узнал, что Уфа заинтересована во мне, я очень обрадовался, - цитирует официальный сайт "Салавата Юлаева" Кемппайнена. - Это один из лучших клубов КХЛ с интересной историей. Это один из лучших клубов России. И, безусловно, я рад, что знаю тренерский штаб: знаю, как они работают, чего хотят. Это очень хорошая команда тренеров.

Думаю, что тут (В КХЛ. - Прим "СЭ") очень много хороших команд, но существует огромная пропасть, разрыв между лучшими и худшими командами. Но в России практически все команды играют на хороших ледовых аренах, с замечательным оснащением, с хорошим питанием. Даже не могу назвать какие-то плохие черты.

Напомним, в сезоне-2016/17 нападающий провел в регулярном чемпионате 60 матчей, набрав 21 (10+11) очко при 22 минутах штрафа.