Йокипакка останется в «Сибири» до 2022 года

«Сибирь» договорилась о подписании нового контракта с защитником Юрки Йокипаккой. Новое соглашение с 28-летним финном рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

???"Сибирь" сохранила лучшего защитника еще на 2 сезона!



Юрки Йокипакка!!!



Новое соглашение будет действовать до 30.04.2022 pic.twitter.com/E9CBZjxYa0 — Hockey Club Sibir (@hcsibir) February 28, 2020

Йокипакка стал лучшим защитником «Сибири» по итогам регулярного чемпионата: в 58 матчах он набрал 32 (4+28) очка. Это лучший результат среди защитников, и четвертый среди всех хоккеистов команды.

Защитник стал лидером команды по среднему количеству игрового времени (23 минуты и 6 секунд), и оказался на втором месте по количеству блокированных бросков соперника: 80.