КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Йокипакка останется в «Сибири» до 2022 года

10:32
Теги:

«Сибирь» договорилась о подписании нового контракта с защитником Юрки Йокипаккой. Новое соглашение с 28-летним финном рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Йокипакка стал лучшим защитником «Сибири» по итогам регулярного чемпионата: в 58 матчах он набрал 32 (4+28) очка. Это лучший результат среди защитников, и четвертый среди всех хоккеистов команды.

Защитник стал лидером команды по среднему количеству игрового времени (23 минуты и 6 секунд), и оказался на втором месте по количеству блокированных бросков соперника: 80.

Дополнительная информация:

https://hcsibir.ru/ru/news/5310

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир