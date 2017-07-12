"Йокерит" заключил контракт с экс-игроком "Ванкувера" и "Рейнджерс"

"Йокерит" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Никласом Йенсеном. Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один сезон, с опцией продления до 2019 года.

В минувшем сезоне датчанин провел 7 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в составе "Рейнджерс", а также 70 игр в АХЛ за "Хартфорд", записав на свой счет 55 (32+23) очков. Всего в НХЛ на его счету 31 встреча и 6 (3+3) очков, большую часть матчей он провел за "Ванкувер".