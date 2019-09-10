«Йокерит» взял бывшего канадского фигуриста тренером по катанию
17:28
«Йокерит» взял в тренерский штаб бывшего канадского фигуриста Виктора Краатца, сообщает официальный сайт клуба. В его обязанности будет работа с молодежной командой, а конкретно — отработка катанияю.
Специалист в последнее время работал над катанием с рядом игроков НХЛ.
Краатц выступал в танцах на льду с Ше Линн Бурн, пара приняла участие в трех Олимпиадах и дважды останавливалась в шаге от пьедестала.
Panostukset juniority?n kehitt?miseksi jatkuvat: maailman huippupelaajien kanssa ty?skennellyt @KraatzVictor1 liittyy seuraan A-, B- ja C-nuorten luisteluvalmentajaksi.— Helsingin Jokerit (@jokerithc) September 10, 2019
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