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«Йокерит» взял бывшего канадского фигуриста тренером по катанию

17:28

«Йокерит» взял в тренерский штаб бывшего канадского фигуриста Виктора Краатца, сообщает официальный сайт клуба. В его обязанности будет работа с молодежной командой, а конкретно — отработка катанияю.

Специалист в последнее время работал над катанием с рядом игроков НХЛ.

Краатц выступал в танцах на льду с Ше Линн Бурн, пара приняла участие в трех Олимпиадах и дважды останавливалась в шаге от пьедестала.

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