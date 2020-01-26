«Йокерит» вырвал победу у «Нефтехимика» и гарантировал себе место в плей-офф КХЛ

«Йокерит» дома одержал победу над «Нефтехимиком» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в городе Хельсинки.

Финны проигрывали по ходу встречи со счетом 0:1 — счет в матче открыл нападающий Мэтт Уайт. За хозяев отличились форварды Петри Контиола, Никлас Йенсен и Алекси Халме?.

«Йокерит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 71 баллом и гарантировал себе попадание в плей-офф КХЛ-2020. «Нефтехимик» — 10-е место и 50 очков (Восточная).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

Голы: Уайт — 13 (Митчелл, Порядин), 1:13 — 0:1. Халме — 3 (Лехтонен, Пильстрем), 5:00 — 1:1. Контиола — 9 (Хаапала), 12:28 — 2:1. Берглунд — 15, 15:40 — 2:2. Йенсен — 11 (Хаапала, Контиола), 25:43 — 3:2.

Вратари: Калниньш — Шарыченков (Барулин, 12:28, 59:44).

Штраф: 0 — 4.

Броски: 23 (7+8+8) — 15 (8+5+2).

Судьи: Беляев, Наумов.

26 января. Хельсинки. «Хартвалл Арена».