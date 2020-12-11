«Йокерит» всухую обыграл «Салават Юлаев»
19:27
«Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победил «Салават Юлаев» со счетом 3:0.
Для «Салавата» это четвертое поражение подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Йокерит» (Хельсинки) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Грант — 3 (бол., О`Нилл), 18:41 — 0:1. Шредер — 8 (Толванен, Савинайнен), 38:36 — 0:2. Йенсен — 11 (Савинайнен, Шредер), 58:06 — 0:3.
Вратари: Метсола — Калниньш.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 37 (11+14+12) — 30 (7+15+8).
Судьи: Акузовский, Ромасько.
11 декабря. Уфа. «Уфа-Арена».
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