18:51 | Хоккей — КХЛ

"Йокерит" возглавил рейтинг клубов КХЛ, ЦСКА - третий

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"Йокерит" возглавил рейтинг оценки клубов в сезоне-2018/19, информирует официальный сайт КХЛ. Он составляется, исходя из спортивных результатов, соблюдения финансовой дисциплины и работы со зрителями.

В первую пятерку также входят СКА, ЦСКА, "Ак Барс" и "Металлург".

При составлении рейтинга суммировались баллы за восемь параметров. Первыми идут спортивные результаты. Далее: расходы на оплату труда игроков, государственное финансирование, задержка выплаты заработной платы игрокам, вместимость арены, заполняемость арены, ТВ-рейтинг и потенциал локального рынка.

Подробно со всеми показателями можно ознакомиться на сайте КХЛ.

 

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/05/28/452741.html

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