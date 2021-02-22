«Йокерит» на своем льду победил «Витязь»

«Йокерит» принимал «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Финский клуб одержал победу со счетом 5:1.

«Витязь» потерпел третье поражение подряд, но сохраняет шансы на попадание в плей-офф. Команда отстает на три очка от «Спартака», который с 60-ю очками занимает восьмое место.

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Витязь» (Подольск) — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Регин — 6 (бол., О`Нилл, Грант), 7:47 — 1:0. Шредер — 15 (Крейчик, Кивисте), 21:18 — 2:0. Пыленков — 5 (бол., Ержабек), 30:12 — 2:1. Йенсен — 16 (Регин, Юнттила), 48:28 — 3:1. Фриман — 1 (О`Нилл, Шредер), 49:15 — 4:1. Юнттила — 2 (мен., п.в., Мяеналанен, Фриман), 52:08 — 5:1.

Вратари: Юкури — Ежов (Тодыков, 49:15, 50:48 — 52:08).

Штраф: 12 — 18.

Броски: 33 (10+10+13) — 20 (9+3+8).

Судьи: Бирин, Кулаков.

22 февраля. Хельсинки. «Хартвалл Арена».