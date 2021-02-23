«Витязь» проиграл «Йокериту», «Спартак» стал последним участником плей-офф КХЛ

«Витязь» проиграл «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Финская команда на своем льду переиграла соперника со счетом 3:2.

«Витязь» потерпел четвертое поражение подряд и лишился шансов на попадание в плей-офф. Последнюю путевку от Западной конференции получил «Спартак».

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Шредер — 16 (О`Нилл, Йоэнсуу), 15:07 — 1:0. Моисеев — 8 (бол., Пыленков, Ержабек), 25:57 — 1:1. Теденбю — 17 (бол., Даугавиньш, Дергачев), 27:02 — 1:2. Юнттила — 3 (мен., О`Нилл), 39:52 — 2:2. Йенсен — 17 (бол., Савинайнен), 48:19 — 3:2.

Вратари: Калниньш — Тодыков (58:27).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 26 (9+11+6) — 35 (11+14+10).

Судьи: Бирин, Кулаков.

23 февраля. Хельсинки. «Хартвалл Арена».