«Йокерит» в следующем сезоне будет играть на площадке «финского» размера

«Йокерит» в следующем сезоне будет проводить домашние матчи на площадке «финского» размера, сообщается на сайте команды из Хельсинки.

Клубы КХЛ в сезоне-2019/20 играли на площадках трех различных размеров: европейского (60х30 метров), финского (60х28) и канадского (60х26). «Йокерит» проводил домашние матчи на площадке европейского типа.

В декабре 2019 года сообщалось, что в КХЛ к началу сезона-2021/22 не останется площадок европейских размеров.