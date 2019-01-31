"Йокерит" в овертайме переиграл "Сибирь" (3:4 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей голами отметился защитники Алекс Грант и Сами Леписте, а также нападающие Джефф Плэтт и Джесси Йоэнсуу.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) – "Йокерит" (Хельсинки) – 3:4 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)

Голы: Грант – 12, 2:39 – 0:1. Казаков – 8 (Принс, Комаров), 38:40 – 1:1. Плэтт – 10 (О`Нилл), 40:35 – 1:2. Логинов – 7 (Саюстов), 43:29 – 2:2. Йоэнсуу – 16 (О`Нилл), 44:13 – 2:3. Брюле – 7 (бол.), 50:15 – 3:3. Леписто – 6, 60:16 – 3:4.

Вратари: Тэйлор – Калныньш.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 26 (13+8+5+0) – 38 (9+15+13+1).

Судьи: Кулев, Овчинников.

31 января. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

Все о КХЛ – здесь