«Йокерит» в овертайме одолел «Динамо»
21:53
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» принимало «Йокерит». Основное время матча завершилось вничью. Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий «Джокеров» Хенрик Хаапала.
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«ХК Динамо» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: О`Нилл — 2 (Лехтонен), 19:29 — 0:1. Петерссон — 6, 54:04 — 1:1. Хаапала — 2 (О`Нилл), 61:50 — 1:2.
Вратари: Бочаров — Калниньш.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 37 (16+8+12+1) — 28 (3+12+9+4).
Судьи: Гусев, Франо.
30 сентября. Москва. «ВТБ Арена».
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https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/?from=header-main-menu
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